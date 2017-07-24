Suriye'de yeni 'çatışmasızlık bölgesi'!
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de yeni bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının planlandığını duyurdu24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:59
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde yeni çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının planlandığı duyuruldu.
Daha önce Astana'da kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerinden birinin de İdlib'de olmasına karar verilmişti.
Rusya geçtiğimiz günlerde ABD'yle anlaşarak Suriye'nin güneyinde ateşkes bölgesi oluşturmuş, daha sonra da başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da muhaliflerle çatışmasızlık bölgesi anlaşması imzalamıştı.