Suriye'de yaşayan 2 bin yetim çocuğu iftar yemeği

Kayseri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle İdlip, Ceraplus ve Azez'de yaşayan 2 bin Suriyeliyetim çocuğa ve ailelerine iftar yemeği verdi.

Halep kentine bağlı Azez ilçesinde faaliyet gösteren İHH Essalame Koordinasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çocuklar, iftarın ardından çeşitli oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Tekelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikle Suriyeli kimsesiz çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi yetim çocuklara destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Tekelli, şunları söyledi:

"İslam kardeşliğinin bir nişanesi olarak bugünde Azez, Cerablus ve İdlip'te toplam 2 bin kişilik yetim ailelere iftar programı düzlemeye karar verdik. İHH aracılığıyla bir tespit çalışması yaparak gelen bilgiler doğrultusunda buraya geldik ve iftarımızı onlarla yapma fırsatı bulduk. Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarından aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunuyorum."

Tekelli, kuruluşlarının sadece iş adamlarının biraraya geldiği bir dernek olmadığını belirterek, bu tür etkinliklerin yurt içinde ve dışında yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.



