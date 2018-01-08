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Suriye'de TSK konvoyuna saldırı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
Suriye'de TSK konvoyuna saldırı

Alınan bilgiye göre, Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti.

Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
  1. Daret İzze ilçesi
  2. TSK
  3. TSK askerleri
  4. Rusya ve İran
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