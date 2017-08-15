Suriye’de tehditle evlerinden çıkarıldılar!

Daha önce Suriye’de işgal ettiği bölgelerdeki yerli halkı zorla topraklarından süren terör örgütü bu sefer Halep’in kuzeyinde bir anne ile üç çocuğunu tehditle evlerinden çıkardı. İki çocuğu serebral palsi hastası olan Suriyeli anne, PKK teröründen kaçarak, güvenli olduğu için Halep’in kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Mare ilçesine sığındı.

PKK/PYD, Halep’in kuzeyinde işgal ettiği Şehba bölgesinin Samuka köyünde yaşayan 39 yaşındaki Ayşe Hüseyin el Şuaybi’yi, üç çocuğuyla evini terk etmek zorunda bıraktı. PKK’lı teröristlerin her gün evine gelerek taciz ve tehditte bulunduğunu belirten Şuaybi, “PYD, bizi evimizi bombalamakla tehdit etti" dedi. Şuaybi, "Elbiselerimizi almak istedik. PKK’lılar bırakmadı, bizi dövdüler. Keskin nişancılar ile havan topu saldırısı altında canımızı zor kurtararak köyden çıktık" ifadelerini kullandı.