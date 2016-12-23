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Suriye'de tahliye sırası Madaya ve Zebadani'de

Doğu Halep'te tahliyelerin tamamlanmasının ardından, Şam'da Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den tahliyelerin başlaması bekleniyor. İki yıla yakın süredir kuşatmada tutulan iki bölgeden toplam bin 500 kişi, Türkiye sınırındaki İdlib'e getirilecek.

Suriye'de tahliye sırası Madaya ve Zebadani'de
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:44
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Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani bölgelerinden tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler dün gece itibariyle sona ermişti.

Türkiye ve Rusya arasında 18 Aralık'ta varılan mutabakata göre, Şam'da rejim ve rejim yanlısı milislerin kuşatmasındaki Zebadani ve Madaya bölgelerindeki tahliyelerin doğu Halep'in tamamlanmasının hemen ardından başlaması gerekiyor.

500 bin kişi İdlib'e getirilecek

İki ülkenin arabulucuğu ve garantörlüğündeki mutabakat çerçevesinde iki bölgeden toplam bin 500 kişi, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e getirilecek.

Muhaliflerin Lübnan sınırına yakın bölgedeki son kalesi olan Zebadani ilçesi, geçen yıl ülkedeki en yoğun çatışmaların yaşandığı stratejik bölgelerden biri olarak öne çıkmıştı.

Rejim, muhaliflere Lübnan'dan yardım ulaştıran yolu kesmek için Zebadani'yi havadan ve karadan yoğun kuşatma altına almıştı.

Zebadani ve Madaya'nın konumu

Zebadani, muhalifler için Lübnan'da kendilerine destek veren Sünnilerin yaşadığı dağlık bölgeye yakın olmasıyla büyük önem arz ediyor. Şam'ın kuzeybatısında, başkenti Lübnan'a bağlayan karayolunun 45'inci kilometresinde yer alan Zebadani, Suriye rejimi için de stratejik konumda bulunuyor. Ayrıca ilçe, muhaliflerin sınırı geçerek zaman zaman taciz ettiği Lübnan Hizbullah'ı için de hayati önem taşıyor.

Madaya, Zebadani'ye 10 kilometre mesafede yer alıyor. Barada Gölü'ne ev sahipliği yapan ve iç savaştan önce ülkenin tatil merkezlerinden biri olan Madaya da iki yıla yakın süredir rejim güçlerinin kuşatmasında.

Açlıktan çocuk ölümleri

Geçen senenin sonunda Madaya, açlıktan ve Hizbullah'ın döşediği mayınlara basarak ölen sivillerin durumuyla gündeme gelmişti. 0-6 ay arası birçok bebek de mama eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İhtiyaçlarını giderebilmek için beldeden kaçmaya çalışanlara, rejimin keskin nişancılarının yanı sıra kontrol noktalarındaki Hizbullah örgütünün de ateş açtığı da bildirilmişti.

Temel ihtiyaçların yokluk nedeniyle 15-20 katına satıldığı beldede, sakinlerin tuz atıp kaynattıkları suyu içerek hayatta kalmaya çalışması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Ayrıca beldede çocuklar arasında protein eksikliğine bağlı "kuvaşiorkor" isimli hastalık baş göstermişti.

Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralık'ta yola çıkmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, İdlib'e nakledilmişti. İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen perşembe ve cuma günü, doğu Halep'ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya'dan tahliyelere izin verilmesi karşılığında eylemlerine ara vermişti.

 
EtiketlerTürkiyeSuriyeİranRusyaHatayLübnan5 Aralıkİdlib
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