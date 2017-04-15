Suriye'de tahliye otobüslerinde patlama

Suriye'de karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında Şiileri Halep'e taşımak için beklemekte olan otobüs konvoyunda patlama meydana geldiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre patlamada ölü ve yaralılar var.

AA'nın haberine göre beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, ancak sayıların henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor.

TAHLİYELER DÜN BAŞLADI

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında, 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, sivil ve askeri unsurların çıkışı dün başlamıştı.

Muhaliflerin kuşatma altında tuttuğu Fua ve Kefreya beldelerinde bulunan rejim yanlıları, tahliye konvoyları eşliğinde Halep'in Raşidin bölgesine ulaşmıştı.

Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesinden 2 bin 200 ve Zebadani ilçesinden 150 askeri muhalif ve sivilin bindirildiği otobüsler, dün sabah erken saatlerde hareket etmişti

Zebadani tamamen boşalırken, Madaya'da siviller ve askeri muhaliflerden oluşan 4 bin kişi kaldı.

Madaya ve Zebadani'den tahliye edilenler, İdlib il merkezi ve kuzey kırsalındaki kamplara yerleştirilecek.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde, rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden ise askeri ve sivil unsurlardan oluşan 8 bin kişi tahliye edilecek.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve Şii nüfusa sahip Fua ile Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor. Yaklaşık 2 yıldır muhaliflerin kuşatmasında olan beldelere, rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor.