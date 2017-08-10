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Suriye'de şimdi'de bu işe başladılar...

Suriye’de taş ocaklarında çalışan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle dev kayaları bilek gücüyle yontarak, malzeme elde etmeye çalışıyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
Suriye'de şimdi'de bu işe başladılar...

Suriye’nin İdlib ilinde, savaş şartlarının malzeme fiyatlarını arttırması nedeniyle inşaatlarda bilek gücüyle yontulan kayalar kullanılıyor.

Savaşın 6,5 yıldır devam ettiği ülkede, çimento, demir, tuğla gibi inşaat malzemelerinin azalması, fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Taş ocaklarında çalışan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklıkta geleneksel yöntemlerle dev kayaları bilek gücüyle yontarak, malzeme elde etmeye çalışıyor.

Kayalar yontulduktan sonra ince işçilikle, ev yapımında kullanılır hâle getiriliyor.

“Evimize Ekmek Götürmek İçin Bunu Yapmak Zorundayız”

Taş yontma işi yapan Hüner Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “En az 45 derece sıcaklıkta, güneşin tepede olduğu zamanlarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Evimize ekmek götürmek için bunu yapmak zorundayız.” dedi.

Taş ocaklarında çalışmanın zorluklarını anlatan Mansur, “Sert siyah bazalt taşlarını kırmaya çalışıyoruz. Çok ilkel malzemeler kullanıyoruz. Büyük kayalar içinse patlayıcı kullanıyoruz.”şeklinde konuştu.

Mansur, son dönemde durma noktasına gelen saldırıların, işlerini yaklaşık yüzde 70 arttırdığını söyledi.

Zahmetle ortaya çıkan 100 metrekarelik bir taş ev 4 bin dolara satılırken, aynı özelliklerde tuğla evler 6 bin dolara alıcı buluyor. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
  1. Suriye
  2. İdlib
  3. Hüner Mansur
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