Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab'da dün şehit olan 16 askerimizin kimlikleri belli oldu.

DEAŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı.



Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab'da dün şehit olan 16 askerimizin kimlikleri belli oldu.



DEAŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı.



KAHREDEN TESADÜF



Adı Suriye Çelik olan anne, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.



5 YILDIR UZMAN ÇAVUŞTU, GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi.



5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.





