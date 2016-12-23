Cloudflare

Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik, oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...
Eklenme: 23 Aralık 2016, 04:01
Bu haber 1.882 kez okundu

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab'da dün şehit olan 16 askerimizin kimlikleri belli oldu.

DEAŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı.

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab'da dün şehit olan 16 askerimizin kimlikleri belli oldu.

DEAŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı.

KAHREDEN TESADÜF

Adı Suriye Çelik olan anne, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

5 YILDIR UZMAN ÇAVUŞTU, GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞTİ

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi.

5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.


 
EtiketlerSuriyePiyadeOsman ÇelikKayseriKocasinanKomandoZincidereBÜLENT ALBAYRAKKocaeliGölcükMarmaraKonyaKırklareliAnkaraKaramanlıHürriyet MahallesiYozgatTekirdağÇorluPINARPınarElazığBursaMelikgaziTınaztepeKahramanmaraşGöksunMilli Savunma Bakanı: El Bab'da Şehit Sayımız 16 OlduİstanbulSamsunSEZAİ YALÇINSezai YalçınTokatErbaaGündoğduAtatürk CaddesiGaziantepİzmirRamazan BayramıEl Bab'da 14 Asker Şehit Oldu138 DEAŞ'lı ÖldürüldüFırat Kalkanı Operasyonları
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in…

İşte büyükelçi suikastinde FETÖ'nün rolü!İşte büyükelçi suikastinde FETÖ'nün rolü!

Gazeteci Yazar Murat Kelkitlioğlu FETÖ'nün büyükelçi suikastinde oynadığı rolü masaya…

Bakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyorBakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon…

Villada 4 gün 'darbe planı' yapmışlarVillada 4 gün 'darbe planı' yapmışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında itirafçı olan "Şapka" kod adlı şüpheli,…

Çapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardımÇapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardım

Çapa Eğitim Kurumları, ülkelerinde yaşanan iç savaş yüzünden mağdur olan…

Mardinliler, Şehitler Tepesi’ndeMardinliler, Şehitler Tepesi’nde

İstanbul’daki Mardinliler, Beşiktaş’ta terör saldırısında 36 polisin şehit düştüğü Şehitler…

Avrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldüAvrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009…

Bozüyük’te 3 öğretmen açığa alındıBozüyük’te 3 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel…

Ayakta donan tilki bakın aslında neymişAyakta donan tilki bakın aslında neymiş

Termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta bir tilkinin ayakta donduğu…