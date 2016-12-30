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Suriye'de savaş uçakları birçok kez bombaladı

Gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor. Rejime ait savaş uçakları, Hama'da çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde de başkent Şam'da rejim güçleriyle muhalifler çatıştı. Muhalifler rejimin helikopterle saldırdığını bildiriyor.

Suriye'de savaş uçakları birçok kez bombaladı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:09
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Suriye'de dün ilan edilen ve gece yarısı yürürlüğe giren tarihi ateşkes, ülke genelinde silahları susturdu. Ancak, gece ve bugün gün içinde ihlal edildi.

Son dakika haberi Hama ve başkent Şam'dan geldi. Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejime ait savaş uçaklarının Hama'da en az 16 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, Şam yakınlarında da öğle saatlerinde çatışma çıktığını duyurdu. Milislerin de içinde bulunduğu rejim güçleri, Şam yakınlarında muhaliflerle çatıştı. Çatışmada rejimin helikopter kullandığı bildiriliyor. Çatışmanın gerçekleştiği nokta ise, Şam'a su sağlayan şebekenin bulunduğu yer.

Ateşkesten iki saat sonra da İdlib'in Hama sınırındaki iki köyünde çatışma çıkmıştı. Rejim bir askerinin öldürüldüğünü belirtirken, muhalifler rejimin top ateşine maruz kaldıklarını savunuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün Suriye'yi görüşmek üzere toplanıyor. Kapalı oturumda ateşkesin ele alınması bekleniyor.

Rusya, Türkiye ve Suriye'nin eş zamanlı duyurduğu ateşkeste, muhalifler ve rejim üç ayrı belge imzaladı. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan bu belgeler ateşkes, ateşkesin korunması ve barış görüşmelerinin başlatılmasıyla ilgili.

Ateşkeste BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar anlaşmanın dışında tutuldu. Söz konusu gruplar, IŞİD ile adını Feth El Şam Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi. Rusya, anlaşmanın 60 binden fazla muhalifi kapsadığını açıkladı.

Anlaşmada başrol oynayan Ankara ve Moskova, ilişkilerin daha da güçlenmesi için başkentler arasında kırmızı hat kurdu.

 
EtiketlerSuriyeRusyaTürkiyeateşkesihlalrejimmuhaliflerson dakikason dakika haberlerihaberlerVladimir Putinanlaşma
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