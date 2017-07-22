Suriye'de Polis karakolları kuruldu

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri Ağustos 2016'da başlattığı ve başarı ile sonlandırılan Fırat Kalkanı Operasyonu ile özgürleştirdiği bölgeler olan Cerablus'tan Azez'e Mare'den El Bab'a kadar olan 2 bin 500 km kare alanda yerel asayişi Muhaliflerle sağlıyor.

Özel harekat polisleri özgürleştirilen bölgelerde Polis karakolları kurarak, bölgede yerel polis teşkilatları oluşturarak emniyeti sağlıyor.

Soran bölgesinde bugün oluşturulan yeni karakol ise görüntülendi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr