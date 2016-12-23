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İşte 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenleri aydınlatacak 9 net cevap;

1. Öncelikle, Suriye sınır komşumuz. Elbette bu ülkedeki gelişmelerin bizi etkilememesi imkansız. Kaldı ki, bunlar kötü gelişmelerse.

2. Sınırımıza yakın bölgelerde PKK-PYD koridoru açılmasına da izin verecek halimiz yok.

3. Bir sürü devlet binlerce kilometre öteden sınırımızdaki bir ülkeye asker yığıyor. Ne haliniz varsa görün demek zayıflıktır.

4. Ülkede onlarca masum yok yere katledilirken sessiz kalmak büyük bir ülkenin yapacağı iş olmadığı gibi İslam'da da yeri yoktur.

5. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesini sağlamak, yani bataklığı kurutmak da Türkiye'nin geleceği için en mantıklı olandır.

6. Bölgedeki en güçlü devlet olarak bölgede huzurun sağlanması da batılılardan önce Türkiye'nin yapması gerekenlerden biridir.

7. Suriye'de günden güne artmakta olan etnik ve mezhepsel çatışmanın coğrafyanın geneline sıçramasının da önüne geçmek için Türkiye'nin varlığı elzemdir.

8. "Suriye bizim meselemiz" değil diyenler Suriye'nin aslında iç meselemiz olduğunu bilmelidir.

9. Özellikle Orta Doğu'da iç mesele-dış mesele gibi bir ayrımdan bahsetmek cahilliktir. Eğer Türkiye bugün Suriye'de ise yapılan ve yapılacak her şey geleceği tahsis etmek adınadır...