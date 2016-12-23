Cloudflare

'Suriye'de ne işimiz var?' diyenleri aydınlatacak 9 net cevap

Sınırımızdaki bir ülkede yaşanan felaketlerin yarın bizim vatanımızda de yaşanmayacağı kesin değil. Hele ki, darbe girişiminden sonra. Bu yüzden düzenin sağlanması adına ülkemize büyük görev düşüyor.

'Suriye'de ne işimiz var?' diyenleri aydınlatacak 9 net cevap
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:57
Bu haber 28.746 kez okundu

İşte 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenleri aydınlatacak 9 net cevap;

1. Öncelikle, Suriye sınır komşumuz. Elbette bu ülkedeki gelişmelerin bizi etkilememesi imkansız. Kaldı ki, bunlar kötü gelişmelerse.

2. Sınırımıza yakın bölgelerde PKK-PYD koridoru açılmasına da izin verecek halimiz yok.

3. Bir sürü devlet binlerce kilometre öteden sınırımızdaki bir ülkeye asker yığıyor. Ne haliniz varsa görün demek zayıflıktır.

4. Ülkede onlarca masum yok yere katledilirken sessiz kalmak büyük bir ülkenin yapacağı iş olmadığı gibi İslam'da da yeri yoktur.

5. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesini sağlamak, yani bataklığı kurutmak da Türkiye'nin geleceği için en mantıklı olandır.

6. Bölgedeki en güçlü devlet olarak bölgede huzurun sağlanması da batılılardan önce Türkiye'nin yapması gerekenlerden biridir.

7. Suriye'de günden güne artmakta olan etnik ve mezhepsel çatışmanın coğrafyanın geneline sıçramasının da önüne geçmek için Türkiye'nin varlığı elzemdir.

8. "Suriye bizim meselemiz" değil diyenler Suriye'nin aslında iç meselemiz olduğunu bilmelidir.

9. Özellikle Orta Doğu'da iç mesele-dış mesele gibi bir ayrımdan bahsetmek cahilliktir. Eğer Türkiye bugün Suriye'de ise yapılan ve yapılacak her şey geleceği tahsis etmek adınadır...

 
EtiketlerSuriye'de ne işimiz varSuriye'de ne işimiz var diyenler9 net cevapPKK-PYD için koridoruSuriyeiç savaşFırat KalkanıMehmetçikTSKÖSO
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Sedat bayram

Eyvallah da benim Mehmetçihim orda savaşırken Suriye .. leri gününü gün ediyor toplayın onlarıda savaşsınlar

Cevapla

Cool

Cok sükür ki basimizda bir reis var, kk gibi biri yok yoksa vay haline Türkiyenin

Cevapla

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…

DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldüDAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında EL Bab'ta 68 teröristin öldürüldüğünü…