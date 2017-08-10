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Suriye'de müdür yardımcılığı yapan DAEŞ'li yakalandı

İstanbul ve 2 ayrı ilde DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda 1'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı. Hatay'da yakalanan DAEŞ üyesi A.B.'nin Hassa'da bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğu belirlendi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 00:21
Suriye'de müdür yardımcılığı yapan DAEŞ'li yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu'nun yürüttüğü DAEŞ soruşturmasında İstanbul, Ağrı ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1'i çocuk M.A., M.P., A.B., E.F., S.F., H.E., ve D.İ. gözaltına alındı. 

OKUL MÜDÜR YARDIMCISI DAEŞ ÜYESİ ÇIKTI

Hatay'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.B.'nin Hassa ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda müdür yardımcısı olduğu belirlendi. Müdür yardımcısı A.B.'nin İstanbul ve diğer illerdeki terör örgütü DAEŞ üyeleri örgütsel faaliyette olduğu tespit edildi.

YALNIZ KURT" YAKALANDI

Gözaltına alınan terör örgütü DAEŞ üyesi S.F.'nin dijital materyallerinin incelenmesinin ardından, Suriye'de Okul müdür yardımcısı DAEŞ'in üst düzey yöneticisi ile irtibatlı olduğu belirlendi. S.F.'nin Suriye çatışma bölgelerine giderek orada çatışma isteğinde bulunduğu iddia edildi. Ancak terör örgütü yöneticilerinin ise Cihad'ı Suriye'ye gelerek değil Türkiye'de eylem yaparak gerçekleştirmesi için Yalnız Kurt  isimli örgüt kitabının dijitalini gönderildiği kaydedildi.  "Yalnız Kurt" isimli Okul müdür yardımcısı DAEŞ terör örgütünün yayınladığı kitapta eylem talimatları bulunuyor.



Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 00:21
  1. IŞİD
  2. Ookul müdür yardımcısı
  3. terör
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