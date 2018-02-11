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Suriye'de kirli ittifak! Türkiye'ye karşı birleştiler

Suriye'yi kana bulayan PKK/YPG'li teröristler ve katil Esed rejimi, Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Türkiye'ye karşı birlik oldu.

11 Şubat 2018 Pazar 21:26
Suriye'de kirli ittifak! Türkiye'ye karşı birleştiler

Suriye'nin diğer bölgelerinde çatışan Esed rejimi güçleri ve YPG'li teröristlerin Türkiye'ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters'a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na başlamasıyla birlikte, Afrin'i kontrol eden YPG'li teröristler, Esad yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esed rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin'e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin öncülüğündeki SDG'nin sözcüsü Kino Gabriel, "Afrin'e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin'e destek yollama konusunda mutabakata vardı" dedi.

Esad rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters'a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG'nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin'e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

Şu anda YPG'nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin'e destek göndermesi için, teröristlerin Halep'te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 21:26
  1. Türkiye
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. YPG
  4. Suriye
  5. PKK
  6. PYD

YORUM YAZ

  • abdoabdo42 dk önce
    FAZLA SÜRMEZ ABD , ENGLAND , FRANSA , ITALY (Zaten fransızlarla beraber ıtaly) hepsi bir araya gelip saldıracaklar. zaten hazırlıkları bu durumu yaratmak içindi. fakat tc erken davranınca planları biraz uzadı. sakın hiç taviz vermeyin bu fırsat ele geçmez. birde şu baş çıban ısraelin gönlünü yapabilsek. iran ve rusyayada çok dikkat edelim. bizim bizden başka dostumuz yok. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england , fransa , ıtaly ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • İkraİkra55 dk önce
    Herkesin bir sirasi var...esed zalimi sira sanada gelecek..israilede..hele su piyonlari bir temizleyelim..
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