Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi

Esed Rejimine bağlı Şii unsurlar, Şam kırsallarında yer alan Duma kentine bu sabah yeni bir kimyasal saldırı düzenledi.

01 Şubat 2018 Perşembe 22:44
Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi

Kimyasal saldırının Klorin Gazı içerikli olduğu bildirildi.

Bölgeden haber yapan yerel kaynaklar, Rejim’in Duma’daki sivil yerleşim alanlarına attığı kimyasal silahın kalıntılarını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Rif Dimeşk Yönetimi Duma Yerel Konseyi tarafından yapılan açıklamada ‘Esed Rejiminin Duma’ya zehirli gaz içerikli saldırı düzenlediğini’ duyurdu.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırının karadan karaya füze ile düzenlendiği kaydedildi. Füzenin klorin gazı içerdiğine vurgu yapıldı.
Yerel Konsey açıklamasında kimyasal saldırının bir aydan kısa sürede düzenlenen üçüncü olduğu ifade edildi.

Art arda gelen üçüncü kimyasal saldırının ilki 13 Ocak’ta ikincisi ise 22 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

Duma Yerel Konseyi, uluslararası örgütleri sivilleri korumaya çağırdı.

Öte yandan kimyasal saldırının ardından Duma’ya gelen savaş uçaklarının ve helikopterin kenti füze ve varil bombalarıyla vurduğu bildirildi.
Esed Rejimine bağlı milislerin bugün Duma’daki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 22:44
  1. SURİYE
  2. KİMYSAL SALDIRI
  3. Esed Rejimi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkolikler Twitter’da birbirine girdi
    1. Alkolikler Twitter’da birbirine girdi
    2. Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona...
    3. Sabotaj mı? Ankara Valiliğinden flaş..
    4. Bir tren geldi tüm ilin hayatı değişti
    5. Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem..
    6. ÖSO kimdir? El Kaide mi, Kuvayi Milliye
    7. Yaban domuzu genç kadını böyle öldürdü
    8. Vefakar ayı, bakıcısına böyle bakıyor
    9. Sesi ve özgüveniyle kendine hayran..
    10. 80 milyonu aştık
    11. CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal..
    12. Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi
    13. Galatasaraylılar Derneğine saldırı: 1..
    14. Soçi'nin ardından bu resmi paylaştılar
    15. Rakam yükseldi! İşte Afrin'de..
    16. Tabipler Birliği'ne neşter vurulsun
    17. Vakıa Suresinin sırları
    18. Ertuğrul Özkök'ten 'fikir fahişeliği'!
    19. Ölen her insan pişmanlık duyar... Peki..
    20. ABD'de kız öğrenciden okulda kurşun..
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    HİSAR-A testi geçti
    HİSAR-A testi geçti
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!
    Köşeye sıkışan PKK'nın yardımına Barzani koştu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Dünyaca ünlü yıldız ve eşi trafik kazasında öldü
    Dünyaca ünlü yıldız ve eşi trafik kazasında öldü
    Hattı kestik! Kalleş PKK'ya 200 milyon dolarlık darbe
    Hattı kestik! Kalleş PKK'ya 200 milyon dolarlık darbe