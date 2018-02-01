Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendi

Kimyasal saldırının Klorin Gazı içerikli olduğu bildirildi.

Bölgeden haber yapan yerel kaynaklar, Rejim’in Duma’daki sivil yerleşim alanlarına attığı kimyasal silahın kalıntılarını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Rif Dimeşk Yönetimi Duma Yerel Konseyi tarafından yapılan açıklamada ‘Esed Rejiminin Duma’ya zehirli gaz içerikli saldırı düzenlediğini’ duyurdu.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırının karadan karaya füze ile düzenlendiği kaydedildi. Füzenin klorin gazı içerdiğine vurgu yapıldı.

Yerel Konsey açıklamasında kimyasal saldırının bir aydan kısa sürede düzenlenen üçüncü olduğu ifade edildi.

Art arda gelen üçüncü kimyasal saldırının ilki 13 Ocak’ta ikincisi ise 22 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

Duma Yerel Konseyi, uluslararası örgütleri sivilleri korumaya çağırdı.

Öte yandan kimyasal saldırının ardından Duma’ya gelen savaş uçaklarının ve helikopterin kenti füze ve varil bombalarıyla vurduğu bildirildi.

Esed Rejimine bağlı milislerin bugün Duma’daki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

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