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Suriye'de katliamlar devam ediyor: 15 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib ve Halep illerini hedef alan hava saldırılarında toplam 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de katliamlar devam ediyor: 15 sivil hayatını kaybetti
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:50

Suriye'nin Türkiye sınırında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Halep illerine düzenlenen hava saldırılarında, çoğu çocuk, toplam 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zeviye ilçesine bağlı Maaret Herma beldesi, Rus uçakları tarafından vuruldu. Saldırı, sivil halkın evlerini hedef aldı. 9 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti." dedi.

Maaret Harma'nın yakınındaki Kefer Nubul beldesinin sivil savunma merkezi müdürü Ubeyde Osman da, "Saldırının yol açtığı yıkımdan, vakum bombası kullanıldığı anlaşılıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Halep sivil savunma merkezi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Urm Kübra beldesinde sabah saatlerinde 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk, yaralıların da olduğu saldırıyı, "Rus uçaklarının vakum bombası kullanarak" düzenlediği ifade edildi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerTürkiyeSuriyeİdlib
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:50
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