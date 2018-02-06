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Suriye'de katliam devam ediyor

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib'e Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti.

06 Şubat 2018 Salı 19:20
Suriye'de katliam devam ediyor

İdlib’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, il genelinde sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ve Rusya’nın İdlib il merkezi ve kırsalına yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Yusuf, "Rus savaş uçaklarının, Serakib ilçesine, Termela ve El Gadfe köyüne düzenledikleri hava saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Yusuf, iki gün önce Vadi Nessim Mahallesi'ndeki hava saldırısında hayatını kaybeden 8 sivilin cesetlerine ancak bugün ulaşılabildiğini ifade etti.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:20
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  2. İdlib
  3. Rusya
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