Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'a kötü haber: Suriye'de 6 asker öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü açıklandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:01
İran'a kötü haber: Suriye'de 6 asker öldürüldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen  İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı  6 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığına defnedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen  İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş  Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve  Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed  rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis  güçler olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:01
  1. Suriye
  2. İran Devrim Muhafızları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ için yeni hamle! Bütün illere gönderildi
    1. FETÖ için yeni hamle! Bütün illere..
    2. ByLok'ta ilk tahliye
    3. Naylon poşetlerden kurtuluyoruz
    4. On binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    5. AK Partili vekil üşüyen şehit babasını..
    6. Kamu’daki sağlık personeline bir iyi..
    7. Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye..
    8. Devlet onay verdi: 1 ay boyunca...
    9. Beklenmedik çöküş! Kudüs dahil..
    10. Bağımlılıktan psikiyatriye,..
    11. Trump ünlü katillerle anlaştı! Ona..
    12. Arda açıkladı: Türkiye'de sadece o..
    13. Çukurca'da hain saldırı: Yaralılar var
    14. Suriye'de İran'a bir şok daha
    15. 'Mahrem imam' itiraf etti:..
    16. Yazılımın babayiğitlerinden Türkiye..
    17. Bakan Eroğlu:: Erdoğan 'olmaz' deyip..
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber..
    19. THY uçağı zorunlu iniş yaptı!
    20. Almanya'da skandal! Binlerce mülteci..
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    BAE'li hadsiz Bakan belki utanır! Salonu yıkan konuşma
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia… Uçağı o ülke düşürdü! ‘Kurtulan profesörü bulun’
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı
    Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı