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Suriye'de insanlık ölüyor: Yüzlerce sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı raporuna göre, 2017 senesinde Suriye'deki çatışma ve hava saldırılarında en az 9 bin 38 sivil hayatını kaybetti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
Suriye'de insanlık ölüyor: Yüzlerce sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de ekim ayında en az 923 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SNHR'nin yayınladığı raporda, Esed rejimi, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD, Rus güçleri, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasındaki çatışmalar nedeniyle geçen ay 209'ü çocuk, 143'ü kadın olmak üzere en az 923 sivilin öldüğü belirtildi.

Raporda, Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarında 78'i çocuk, 62'ü kadın en az 398, Rusya'nın hava saldırılarında ise 68'i çocuk, 36'sı kadın en az 221 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında ise 22'si çocuk, 15'i kadın toplam 71 sivilin öldüğü bilgisi paylaşılan raporda, ABD destekli terör örgütü PKK/PYD saldırılarında da 7'si kadın toplam 15, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında da 24'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 162 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

En çok ölüm Deyrizor ilinde

Ağın raporunda, geçen ayki ölümlerin bölge bazındaki dağılımına ilişkin de istatistik paylaşıldı.

Buna göre, ekim ayında Deyrizor ilinde, 389'u rejim ve Rus saldırıları kaynaklı olmak üzere toplam 477 sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, Şam ve kırsalı bölgesinde 102, Humus'ta 95, Rakka'da 72, İdlib'de 68, Halep'te 50, Hama'da 31, Dera'da 16, Haseke'de 9 ve Kuneytra 3 sivilin öldüğü ifade edildi. Raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde Suriye'de en az 9 bin 38 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Bu çerçevede, ocakta 781, şubatta 876, martta bin 134, nisanda bin 14, mayısta 964, haziranda 848, temmuzda 814, ağustosta 772 ve eylülde 912 sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, "Birleşmiş Milletler, hükümet güçlerine (Esed rejimi) destek veren Rusya, İran ve Lübnan gibi ülkelere baskı yaparak silah desteğinin kesilmesini sağlamalı." çağrısı yapılarak tavsiyeler bölümünde de Esed'e garantörlük yapan Rusya'dan, rejimin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa uğratma çabalarının önüne geçmesini talep edildi.

AA

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
  1. Suriye
  2. İç Savaş
  3. Esed rejimi
  • mustafa_46mustafa_4630 dk önce
    cehapelileri mutlu eder bunlar
  • ELCEZİRE İSLAM BİLİM ADAMI ELCEZİRE İSLAM BİLİM ADAMI 35 dk önce
    ALLAH CC MÜSLÜMANA ŞUNU ÖĞRETİYO DAVANA CANINLAN MALINLAN SAHİP ÇIKMASAN BANANE DERSEN SONUNDA BEDELİNİ SEN ÖDÜYECEN

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