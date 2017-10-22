Suriye'de insanlık ölüyor... Açlığa 34 gün dayanabildi

Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor.

Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esed rejimin hava saldırıları devam ediyor. Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi.

Esed rejimi ve destekçileri tarafından abluka altında tutulan Şam'ın Doğu Guta bölgesinde dünyaya gelen Seher bebek, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği sebebiyle doğduktan 34 gün sonra hayatını kaybetti.

Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelliyor.

Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda.

Doğu Guta'daki doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, yetersiz beslenme nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri AA kamerasına yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekti.

Bebek, sabah saatlerinde ailesi tarafından defnedildi.

Suriye Geliştirme Kurumu Sağlık Bölümü Müdürü Dr. Yehya Abu Yehya, Seher bebeğin anne rahmindeyken yetersiz beslenme yüzünden gelişemediğini kaydetti. Yehya, tıbbi imkansızlıklar içinde 1 ay süren çabalara karşın minik yavrunun dün gece fenalaşarak yaşam mücadelesini kaybettiğini anlattı.

Ubeyde bebek de hayatını kaybetti

Doğu Guta medya merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rejimin ve destekçilerinin Doğu Guta'ya 5 yıldır uyguladığı yoğun abluka sonucu ortaya çıkan yetersiz beslenme neticesinde 1 aylık Ubeyde bebek, tedavi gördüğü merkezde hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Merkez, rejim ablukası yüzünden yeterli besin ve süt bulunamadığını, bunun yenidoğan ölümlerinin hızla artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da El-Hakim Acil Bakım Merkezinde çalışan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Hakim, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme sorunuyla karşılaşan çocukların tedavisi için buğday, pirinç, şeker gibi ürünleri de kullanarak yerli ilaçlar üretmeyi denediklerini söyledi. Hakim, "Maalesef elde ettiğimiz ilaçlar çok az ve masraflıydı. Bu ilaçlar ihtiyacımı