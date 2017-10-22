Suriye'de insanlık ölüyor... Açlığa 34 gün dayanabildi
Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da yetersiz beslenme ölümlere yol açıyor.22 Ekim 2017 Pazar 15:08
Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor.
Doğu Guta, Kazakistan’ın başkenti Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşmayla gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgelerinden biri ilan edilmiş olsa da Esed rejimin hava saldırıları devam ediyor. Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hale geldi.
Esed rejimi ve destekçileri tarafından abluka altında tutulan Şam'ın Doğu Guta bölgesinde dünyaya gelen Seher bebek, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği sebebiyle doğduktan 34 gün sonra hayatını kaybetti.
Son aylarda rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Doğu Guta halkının kaçak yollar, tüneller ya da aracı tüccarlar vasıtasıyla ihtiyaç maddelerine ulaşmasını da engelliyor.
Bölgede bebek maması ve süt de tamamen tükenmiş durumda.
Doğu Guta'daki doğumundan hemen sonra tedavi altına alınan bebeklerden 1 aylık Seher Difda, yetersiz beslenme nedeniyle dün gece hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü sağlık merkezinde son saatleri AA kamerasına yansıyan Seher bebeğin, oldukça zayıf ve bitkin olduğu dikkati çekti.
Bebek, sabah saatlerinde ailesi tarafından defnedildi.
Suriye Geliştirme Kurumu Sağlık Bölümü Müdürü Dr. Yehya Abu Yehya, Seher bebeğin anne rahmindeyken yetersiz beslenme yüzünden gelişemediğini kaydetti. Yehya, tıbbi imkansızlıklar içinde 1 ay süren çabalara karşın minik yavrunun dün gece fenalaşarak yaşam mücadelesini kaybettiğini anlattı.
Ubeyde bebek de hayatını kaybetti
Doğu Guta medya merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rejimin ve destekçilerinin Doğu Guta'ya 5 yıldır uyguladığı yoğun abluka sonucu ortaya çıkan yetersiz beslenme neticesinde 1 aylık Ubeyde bebek, tedavi gördüğü merkezde hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.
Merkez, rejim ablukası yüzünden yeterli besin ve süt bulunamadığını, bunun yenidoğan ölümlerinin hızla artmasına neden olduğuna dikkati çekti.
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da El-Hakim Acil Bakım Merkezinde çalışan çocuk hastalıkları uzmanı Dr. İsmail Hakim, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme sorunuyla karşılaşan çocukların tedavisi için buğday, pirinç, şeker gibi ürünleri de kullanarak yerli ilaçlar üretmeyi denediklerini söyledi. Hakim, "Maalesef elde ettiğimiz ilaçlar çok az ve masraflıydı. Bu ilaçlar ihtiyacımı
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aKSaCLi13 sa önce Arkadaşlar elemeyip elestirmeyelim bizimde başımıza gelebilir . Allah muhafaza... Dua edelim ve hükümetimizin devletimizin biran önce o yerlere ordumuzla girip maddi manevi yardım götürmesini temenni edelim... Yâ Rabbel alemin13 sa önce Allahım, Yâ Rabbim, sen yardım eyle, o zalimlere müstahakkını ver Rasim14 sa önce Allah sana ve senin gibilerine Çocuk nasip etmesin Gazi15 sa önce Cahilsin kimse çocuk yapmasa kim savaşacak bu katillerle inanıl öç almak icin doğuyor bu cocuklar Mirza15 sa önce Buna sebep olanların sevdikleri inşaAllah aynı şekilde can versin zerre acımam ERGÜN15 sa önce Allah cc. Ne zaman zalimler çocuklara ilişti ( Firavun’un çocukları boğdurtması gibi cahiliye devrinde günahsız kız çocuklarının gömülmesi gibi ) o zaman havadaki koku değişti. Havada hissediliyor suda ve yerde. Mazlum ların ahı arşa ulaştı.Ahir yakın ne dersiniz Erol16 sa önce Saçmalama lan akp kime yardım edecegini sana mı soracak! Doktor16 sa önce Yaratan ALLAH. Senin böyle bir yorum yazman iğrenç. Mehmed Said16 sa önce İslam Mücahidi yapılıyor Hak yol17 sa önce Esedi Esed diyoruz da şimdiye kadar ona destek olan,kalmasını sağlayan Rusya ve irani da es geçiyoruz,,bunların yaptıkları da gölgede kalıyor, iran çok akıllı değilmi...!?tıpkı irakda herşeyi ABD ye malederek,O nun gölgesinde cürümleri ni gizlediği gibi