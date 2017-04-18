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Suriye'de hava saldırıları: 15 sivil öldü

Suriye'nin Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Halep illerinde düzenlenen hava saldırısında çocuğu çocuk toplam 15 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de hava saldırıları: 15 sivil öldü
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:48

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zeviye ilçesine bağlı Maaret Herma beldesi, Rus uçakları tarafından vuruldu. Saldırı, sivil halkın evlerini hedef aldı. 9 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti." dedi.

Maaret Harma'nın yakınındaki Kefer Nubul beldesinin sivil savunma merkezi müdürü Ubeyde Osman da, "Saldırının yol açtığı yıkımdan, vakum bombası kullanıldığı anlaşılıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Halep sivil savunma merkezi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Urm Kübra beldesinde sabah saatlerinde 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk, yaralıların da olduğu saldırıyı, "Rus uçaklarının vakum bombası kullanarak" düzenlediği ifade edildi.

 
Etiketlerhava saldırısısivil kayıpSuriye
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:48
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