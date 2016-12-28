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Suriye'de genel ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye'de genel ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 10:37
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Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

AA'nın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.

 
EtiketlerrusyaTürkiyesuriye
HABER YORUMLARI
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Harun Çağıl

Bugün ABD dünyanın yarısında, Çin doğu Türkistanda, Rusya, Ermenileri desteklemekle Azerbaycana, Çeçenlere Avrupa gelen geçene..... Onlar düşman, onlar kalleş. Artık Emperyalistlere ılımlı yaklaşamayız. Kendi birliğimizi kurmalıyız. İİT ne işe yarar? İslam ordusu arabistanda ne yapar? Sorunlarımızı ABD ya da Rusy, İranla değil, müşterek İslam birliğiyle çözmedikçe düşmanları suçlamaya devam edeceğiz. İSLAM dünyasnın şimdiki vaziyette olmasının mesuliyeti hepimizdedir. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu minvalde Erdoğanın İslam dünyasına yağdırdığı nasihatler bir işe yarmıyor. Laflarımızı eyleme dönüştürmeliyiz

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Dürüst olalım

Ahahaha neyin ateşkesi bu şimdi. Hersey yandi bitti hala birileri kahraman ilan edilme derdinde. Hadi bakalim yiyen varsa afiyet olsun

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