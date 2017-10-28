Suriye'de çocuklara palyaçolu terapi

Suriye'nin Ürdün sınırında kurulu çadır kentlerdeki yüzlerce savaş mağduru çocuk için otobüslerle eğitim desteği sağlanırken, palyaçolu eğlencelerle de bir nevi terapi sunuluyor.

Beşşar Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerine düzenlediği yoğun saldırıları yüzünden evlerini terk eden binlerce aile, Ürdün sınırı yakınlarındaki kamplarda barınıyor.

Derme çatma kamplarda ne okul ne de çocukların oynayabileceği alan bulunuyor.





