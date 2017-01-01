Suriye'de çatışmalar başladı

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YENİAKİT.COM.TR - Türkiye ve Rusya'nın ateşkes mutabakatına vardığı Suriye'de en az 33 ateşkes ihlali yapılan katil Esed ve destekçisi İranlı şii milislere Muhalifler karşılık verdi.

Muhalif güçler kuşatma altında tutuğu Fua ve Kaferya bölgelerine ağır top ve füze saldırısı başlattı.

Suriye'de rejim güçleri, Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde silahlı muhaliflerle vardıkları ateşkes mutabakatını, 33 noktada düzenledikleri saldırılarla ihlal etmişti.

Öte yandan Suriye'nin birçok yerinden an itibari ile çatışma haberleri geliyor, Türkmendağı corin bölgesinde esed askerleri Muhaliflere saldırırken, Hama'nın sıthiyet köyüne İran destekli şii milisler top atışı yapıyor.

Esed askerleri Başkent Şam'ın Ayn Fijah bölgesinede kara harekatı ile saldırırken saldırı Muhaliflerce geri püskürtüldü. Şam'ın Wadi Barada bölgesine saldırılar ise halen sürüyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr