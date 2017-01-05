Suriye'de bombalı araçla saldırı: 7 ölü

Suriye'nin Lazkiye kentinde yer alan Jablah bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Suriye'de bombalı araçla saldırı: 7 ölü
Eklenme: 05 Ocak 2017, 16:32
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Suriye'nin Lazkiye kentinde yer alan Jablah bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.




 
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