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Suriye'de ateşkes ihlal edildi

Saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ilk olarak İdlib-Hama sınırında muhaliflerle rejim arasındaki çatışmada ihlal edildi.

Suriye'de ateşkes ihlal edildi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:04
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Suriye'de dün ilan edilen ve gece yarısı yürürlüğe giren tarihi ateşkes, ülke genelinde silahları susturdu. Ancak, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ateşkesten iki saat sonra ilk ihlalin yaşandığını bildiriyor.

Rejim ve muhalif grupların da doğruladığı ihlal, İdlib'in Hama sınırındaki iki köyünde gerçekleşti. Çıkan çatışmada taraflar birbirini suçluyor.

Rejim bir askerinin öldürüldüğünü belirtirken, muhalifler rejimin top ateşine maruz kaldıklarını açıkladı.

Kaynak: Milliyet

 
EtiketlersuriyeidlibOrtadoğu HaberleriSuriye İnsan Hakları Gözlemevi
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siyami

iki saatönce bir yorum yazmıştım ikisaati geçmez diye.Bunları görebilmek için müneccim olmaya gerek yok

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Ali Asker

kaynak londra...

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Kocasolak

Ingiliz fitneligi. Bu hacli lar kuduruyor simdi. Savaslara bakin kimin silahlari kullaniliyor ? Italya nin yasakli mayinlari bile alici buldu. Paoa hristiyanlik baris Islam terør prooagandasini bu mayinlarin parasiyla yapiyor. Baris istiyen ulkelere neden silah satiyorsunuz, karsikiginda ne aliyorsunuz diyemiyoruz.

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celal

Turkiye garantordur niçin ateşi ihlal edene vurmuyor demekki bu bir aldatmaca bit ateş kestir..

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