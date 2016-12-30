Suriye'de ateşkes ihlal edildi

Suriye'de dün ilan edilen ve gece yarısı yürürlüğe giren tarihi ateşkes, ülke genelinde silahları susturdu. Ancak, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ateşkesten iki saat sonra ilk ihlalin yaşandığını bildiriyor.
Rejim ve muhalif grupların da doğruladığı ihlal, İdlib'in Hama sınırındaki iki köyünde gerçekleşti. Çıkan çatışmada taraflar birbirini suçluyor.
Rejim bir askerinin öldürüldüğünü belirtirken, muhalifler rejimin top ateşine maruz kaldıklarını açıkladı.
Kaynak: Milliyet