Suriye'de askeri gücünü azaltan Rusya'dan yeni hamle!

RİA Novosti'ye konuşan Ozerov, diktatör Esed rejimine destek veren Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov öncülüğündeki Rus birliklerinin Akdeniz'den Rusya'nın kuzeyindeki Severomorsk Askeri Üssü’ne çekilecek olmasını iyi niyet göstergesi olarak nitelendirdi.
'UZUN MENZİLLİ UÇAKLAR DEVREYE SOKULABİLİR'
Rusya'nın acil durumlarda uzun menzilli savaş uçaklarını devreye sokabileceğini ya da Hazar Denizi'nden füze fırlatabileceğini vurgulayan Rus senatör, gerekli durumlarda Kırgızistan'daki Kant Hava Üssü'nün de kullanılabileceğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suriye'deki askeri güçlerini azaltmaya başladıklarını belirtip, Rusya'ya geri dönecek ilk grup arasında ülkenin tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov ve personelinin de yer alacağını belirtmişti. "Başkomutan Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Suriye'deki güçlerimizi azaltmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ülkeden ilk olarak ayrılacak grup arasında Amiral Kuznetsov ve kruvazör Pyotr Velikiy'in yer alacağını söylemişti.