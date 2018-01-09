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Suriye’de ABD’nin desteği ile terör ‘ordusu’ kuruluyor!

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lı teröristleri düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı.

09 Ocak 2018 Salı 13:24
Suriye’de ABD’nin desteği ile terör ‘ordusu’ kuruluyor!

Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya  hazırlanıyor. ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına  rağmen, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22  Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma  Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör  örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.

400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in  doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitildi.

CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava  indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak  silahlı eğitim verdi.

"Sınır muhafızı" maskesi

Diğer taraftan ABD, "sınır muhafızı" adı altında yeni bir güç kurma  yoluna gitmedi.

Pentagon ve CIA, söz konusu programda, terör örgütünün 2014'te kurduğu  YAT adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat  unsurlarını genişletiyor.

Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı.

Nisan 2016'dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji  desteğini de artırıyor.

CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz,  dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor.

Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye  sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.

Adına "Kuzey Ordusu" verildi

Pentagon-CIA programlarıyla "sınır muhafızları" adı altında büyütülen  yapıya terör örgütü "Kuzey Ordusu" adını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, "kuzey" ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed  rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için  özellikle seçildiğine dikkati çekiyor.

Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması bekleniyor.

ABD'nin örgüt içinde genişlettiği yeni gücün çekirdek unsurları uzun  süredir ABD Özel Kuvvetleriyle çalışan ve orta operasyonlar yürüten ekipler.

"Kuzey Ordusu" adı altında ortaya çıkacak yapının, denetimi zor küçük  mobilize örgüt unsurlarını düzenli ordularla savaşa hazır hale getirecek şekilde  örgütlemesi bekleniyor.

Bu haliyle, "Kuzey Ordusu" terör örgütü için düzenli orduya geçiş  yolunda atılan son adımı teşkil ediyor.

Türkiye sınırında konuşlanıyorlar

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke'de eğittiği "Kuzey Ordusu"  gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan  Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye'de konuşlanacak.

Halep'e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati  çekiyor.

Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğitti teröristler,  rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki  Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 13:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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