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Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 8 milisin öldürüldüğü belirtildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:40
Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü

İran medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 7 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığı'nda defnedildi.

Söz konusu milislerin isimlerinin İsmail Haydari, Muhammed Arifi, Muhammed Belhi, Yasin Nazari, Muhammed Haydari, Nevruz İmami ve Abbas Mir olduğu ifade edildi. 

2 BİN CİVARINDA ASKER VAR 

Öte yandan İranlı askerlerden Mustafa Nilu'nun cenazesinin de yarın Kum'da düzenlenecek tören sonrası defnedileceği kaydedildi. Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.



Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:40
  1. Suriye
  2. iran
  3. Fatimiyyun Tugayı
  • iranyezitcumhuriyeti...iranyezitcumhuriyeti...2 sa önce
    Atesibololsunbuyahudihizmetkarlarinin i....
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