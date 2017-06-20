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Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı 8 kişiye ait cenazelerin ülkenin farklı kentlerine gönderildiği bildirildi.

20 Haziran 2017 Salı 17:55
Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü

İran medya kaynaklarında yer alan haberlerde, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı 8 kişinin cenazesinin, Tahran, Ahvaz ve Eliguderz kentlerine gönderildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Fatimiyyun ve Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 6 milisin Tahran'da, İran ordu mensubu bir sağlık personelinin Ahvaz kentinde ve İran hava kuvvetlerine bağlı bir askeri danışmanın da Loristan eyaletine bağlı Eliguders kentinde defnedileceği kaydedildi.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 17:55
  1. Zeynebiyyun Tugayları
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. İRAN
  • murattimuratti8 sa önce
    Allahım sayısını artırsın....
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