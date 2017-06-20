Suriye'de 8 İran askeri öldürüldü

İran medya kaynaklarında yer alan haberlerde, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı 8 kişinin cenazesinin, Tahran, Ahvaz ve Eliguderz kentlerine gönderildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Fatimiyyun ve Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 6 milisin Tahran'da, İran ordu mensubu bir sağlık personelinin Ahvaz kentinde ve İran hava kuvvetlerine bağlı bir askeri danışmanın da Loristan eyaletine bağlı Eliguders kentinde defnedileceği kaydedildi.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor.