Suriye'de 6 önemli nokta

2011 yılından bu yana devam eden Suriye'deki iç savaşta en şiddetli çatışmaların yaşandığı 6 kilit nokta bulunuyor.

1-Halep: 2012'den beri muhaliflerin kontrolündeki şehir, tamamen Esed rejiminin kontrolüne geçti.

Halep kimin elindeyse o üstün



Halep, Suriye'nin ikinci büyük şehri. Halep kimin elinde ise, Suriye'deki iç savaşta o mücadeleyi önde götürüyor manasına geliyor. Sembolik bir anlamı da var, 2012'den bu yana muhaliflerin elinde olması sebebiyle Suriye direnişinin sembol şehri. Anadolu'dan Suriye'ye, Suriye'den Anadolu ve Akdeniz'e geçişte önemli bir rota üzerinde yer alıyor.

2-El-Bab: Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme mücadelesini sürdürüyor.

El-Bab: Birçok noktaya açılan 'kapı'



Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin ilerlediği El-Bab bölgesi de stratejik bir öneme sahip. El Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor. Türkçe adı "Kapı" olan kasaba, sadece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta yer alıyor. El-Bab, DEAŞ'ın başkent olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez Zor'a giden ana yolun üzerinde. Bu yol ise DEAŞ'ın yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca kuzeyden eleman getirdiği ana güzergah haline geldi. Bu stratejik öneminden dolayı, bazı kaynaklar, buranın DEAŞ tarafından "ikinci başkent" olarak görüldüğünü belirtiyor.

3-İdlib: Muhaliflerin elindeki son büyük bölge. Esed rejiminin hedefinde.

İdlib: Suriye-Şam-Ürdün'e uzanan stratejik nokta



İdlib, Suriye'nin kuzeyinden Şam'a ve oradan da Ürdün sınırına kadar uzanan M5 otoyolunun üzerinde bulunuyor. Suriyeli muhalifler, İdlib operasyonuyla birlikte Halep-Lazkiye arasındaki bağlantıyı tamamen koparmış ve Mastume-Eriha-Cisreşşuğur üzerinden Lazkiye'ye uzanan stratejik yolun kontrolünü sağlamıştı.

4-Palmira: Bir süredir DEAŞ'ın elinde olan bölge, şuan Esed rejiminin kontrolünde.

Palmira: Irak-Suriye-Ürdün arasında bağlantı zinciri



Palmira, tarihi ve kültürel yapısıyla çağlar boyu özel bir yere sahip olan bir Suriye kenti. Çok sayıda arkeolojik kalıntı ve tarihi eserin bulunduğu kent, bir süredir DEAŞ'ın kontrolündeydi. Palmira, coğrafi olarak El-Tif geçidiyle, Suriye'yi Irak'a bağlıyor. Aynı zamanda Irak, Suriye ve Ürdün sınır üçgeni arasında bir bağlantı zinciri konumunda.

5- Rakka: Terör örgütü 'DEAŞ'ın kalesi' olarak bilinen şehrin kuzeyinde Arap-Kürt milisler ilerliyor.

Rakka: DEAŞ'ın fiili başkenti



2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olan ve örgütün 'fiili başkenti' olarak bilinen Rakka DEAŞ için çok önemli. Zira örgütün 'yönetici kadrosu' ağırlıklı olarak bu şehirde yaşıyor. Rakka'nın Suriye açısından önemi ise stratejik. Fırat nehri üzerine kurulu olan şehir tarım açısından önemli bir nokta. Savaştan önce Rakka'daki Tabka Barajı, hem Rakka'nın hem de Halep'in elektrik ve su ihtiyacını karşılıyordu. Bir çok yolun kesişme noktası olan Rakka, Irak'a yakın olması nedeniyle DEAŞ teröristlerini Irak ve Suriye arasında hareket ettirmesini de kolaylaştırıyor.

6- Barada: Suriye rejiminin sürekli saldırdığı, şehrin su ihtiyacını karşılayan vadi, Esed rejiminin saldırısı altında.

Barada vadisi: Yeni Halep olur mu?



Şam'ın batı kırsalında yer alan Barada Vadisi'nde yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Vadi, Şam'ın su ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı için önemli. Doğu Halep'in tahliye edilmesiyle birlikte, Barada'nın Esed rejimi tarafından yoğun saldırıya uğraması, şehrin yeni Halep olabileceği yönünde endişelere yol açtı. Şam'ın merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Lübnan sınırına ise 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi, başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

(Yeni Şafak)