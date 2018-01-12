Suriye'de 5 bin 850 çocuk artık üşümeyecek!

Suriye Azez'deki Mukaveme Kampı'nda yer alan 5 bin 850 çocuğa çizmeleri dağıtıldı. Kampın idari sorumlularından Usame El Tavil, "Çizme yardımı küçük bir yardım olarak görülebilir fakat inanın anlamı çok fazla. Buradaki çocuklar kışı artık üşümeden geçirecek daha da önemlisi kilometrelerce ötedeki insanların kendilerine değer verdiğini hissettiler. Bu çok anlamlıydı" dedi.

Suriye'de 7'inci yılını tamamlayan iç savaşta en büyük darbeyi çocuklar yedi. Kimi zaman başka ülkelere giderken denizlerde boğuldular, kimi zaman bombardımanda hayatlarını kaybettiler. Ülkelerinden dışarıya çıkamayanlar ise Türkiye sınırına yakın bölgelerde mülteci kamplarında yaşamaya mecbur bırakıldılar. Kendi topraklarında mülteci olan ve en önemli ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı bu çocuklar için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir ortaklaşa bir kampanya başlattı. "Çizmeli Çocuk" adı verilen kampanya kapsamında Halep iline bağlı Azez ilçesinde yer alan 36 kamptaki 66 bin çocuğun bu kışı sıcak geçirmesi için çizme toplanmaya başlandı. İlk etapta tamamlanan Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğun çizme dağıtımları gerçekleştirildi.

ESKİ TERLİKLERİNİ UNUTTULAR...

Çetin kış şartlarına eksik altyapı sorunlarının da eklenmesiyle beraber adeta çamur deryasına dönen Mukaveme Kampı'ndaki çocukların tamamına çizmeleri dağıtıldı. Dağıtımın gerçekleştiği bölgede kimi çocuklar çizmelerine sıkı sıkı sarılarak evin yolunu tuttu. Kimi ise ayağındaki eski terlikleri bile unutarak yeni çizmelerini giyip, doyasıya koşmaya başladı. Mukaveme Kampı'nın idari sorumlularından Usame El Tavil, "Çizme yardımı küçük bir yardım olarak görülebilir fakat inanın anlamı çok fazla. Buradaki çocuklar kışı artık üşümeden geçirecek daha da önemlisi kilometrelerce ötedeki insanların kendilerine değer verdiğini hissettiler. Bu çok anlamlıydı" dedi.

ARTIK YAĞMURDAN KORKMAYACAĞIM

Babasını savaşta hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rava Ahmetulfevvaz, hayatında ilk kez çizmesi olduğunu söylerek, "Ben ve 5 kardeşim Mukaveme Kampı'nda mülteciyiz. Burada kış olunca bizim için terliklerimizle yürümek çok zor. Ben 2'inci sınıfa gidiyorum. Yağmur yağdığında bazen yollar o kadar çok çamur oluyor ki okula dahi gidemiyorum. Ama artık yağmur yağınca korkmama gerek yok, çizmelerimle okul yolunda çamura saplanmayacağım" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN KIŞI ÜŞÜYEREK GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUZ

'Çizmeli Çocuk' kampanyasının halen devam ettiğini söyleyen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Basın Sorumlusu Neslihan Önder, "İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak yaklaşık 1 ay önce başlattığımız Çizmeli Çocuk Kampanyası'nın ilk etabını tamamladık. Bugün Azez'de bulunan Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğa hayırseverlerin destekleri sayesinde alınan çizmeleri ulaştırdık. Kampanyamız hala devam ediyor. Azez'de bulunan 36 tane kamp bulunuyor. Kamplardaki çocukların bu kışı üşüyerek geçirmesini istemiyoruz. Kampanyamıza destek olan, onların yüzünü güldüren tüm halkımıza-hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

BİR ÇİZME BEDELİ 25 TL

Zorlu kamp şartları altında kalan 66 binin üzerinde çocuk için bir çizme bedeli 25 TL. Kampanyaya destek olmak isteyenler SMS yoluyla "ÇİZME" yazıp 3072'ye göndererek 5 TL, 4072'ye göndererek 16 TL katkı sağlayabilirler. Öte yandan EFT yapmak isteyenler İHH Hesap Numarası'ndan TR79 00 0100 0488 6797 7137 5001 Ziraat Bankası Fatih Şubesi'ne "9032" proje koduyla 25 TL ve katlarını gönderebilirler.