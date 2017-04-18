Suriye uçaklarından bombardıman: 9 çocuk öldü

Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evdebir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:13
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:13
Görgü şahitleri Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının iki konuta beş füze attığını bir evdebir aileden 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bir kadının da yaralandığını söyledi.
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