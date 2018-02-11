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Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı belli oldu

Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Başkanılığına Dr. Muhammed Vecih Cuma seçildi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:58
Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı belli oldu

Suriye Türkmen Meclisi, 10-11 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu sonuçlarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Halep, Lazkiye, Hama-Humus, Şam-Golan, Rakka bölgelerinden ve üç siyasi partinin üyelerinden oluşan toplam 360 Türkmen delegenin bir araya geldiği toplantıda, 42 kişiden oluşan Suriye Türkmen Meclisi 4. Dönem Meclis üyelerinin demokratik bir seçimle belirlendiği vurgulandı.

Meclis üyeleri arasında yapılan seçimin sonucuna göre, Dr. Muhammed Vecih Cuma'nın Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Başkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf ile Suriyeli muhaliflerin, Irak Türkmenlerinden siyasetçi ve temsilcilerin, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, STK ve diplomatik misyon temsilcisinin de genel kurula katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:58
  1. Suriye Türkmen Meclisi
  2. Halep
  3. Lazkiye
  4. Şam

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