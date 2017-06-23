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Suriye tatlıları bayramda ağızları tatlandıracak

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te mesleklerini sürdürmeye çalışan Suriyeli tatlıcılar, Ramazan Bayramı öncesi Halep baklavası, kadayıf, kerebiç, kurabiye, kahke ve Şam tatlısını satışa sundu.

23 Haziran 2017 Cuma 16:08
Suriye tatlıları bayramda ağızları tatlandıracak

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'te yaşamlarını sürdüren Suriyeli tatlıcılar, mesleklerini yaşatıyor.​ Suriye'nin Halep kentinden 3 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e yerleşen Ahmed Hamdi, burada kardeşleriyle ürettikleri yöresel tatlıları, Ramazan Bayramı öncesi soydaşlarının beğenisine sunuyor.

Halep baklavası, kadayıf, kerebiç, kurabiye, kahke ve Şam tatlısı 40-65 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Hamdi, gazetecilere açıklamasında, savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve ailesinin geçimini sağlamak için tatlıcılık yaptığını söyledi.

Burada çok mutlu olduklarını anlatan Hamdi, "Türkiye'yi ve Gaziantep'i özellikle seçtik. Hem ülkemize yakın hem kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz." dedi.

Ülkelerine özgü tatlıların Ramazan Bayramı öncesi Suriyelilerin yanı sıra yöre halkı tarafından da ilgi gördüğünü anlatan Hamdi, "Bayramdan dolayı üretimimiz arttı. Cevizli, fıstıklı, hurmalı kerebiçlerimiz var. Türkiye'de yapılan baklavaya benzer Halep baklavamız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Suriye tatlılarını daha da iyi tanıtacağız" şeklinde konuştu.

Hamdi'nin esnaf komşusu Metin Çapoğlu da tatlıcı dükkanının açılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Bazı tatlıları bizimkilere benziyor. Çok temiz ve hijyenikler. En kaliteli malzemeleri kullanıyorlar. Böyle mekanların artması kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirdi" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:08
  1. Gaziantep
  2. Suriye
  3. Halep
  4. Türkiye
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