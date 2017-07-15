Suriye sokaklarında şehit Türk Komutanlar

YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen El Bab kentinde şehit mehmetçiğin resimleri ile süsleniyor.

08 Şubat 2017 tarihinde Fırat Kalkanı Harekati esnasında Suriye/ElBab bölgesinde ZPT Ambulansın terör örgütü mensuplarınca döşenen Mayın/EYP'ye basması sonucu şehit olmuştu.

Bölgede kahramanca savaşan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun resimleri El Bab'da caddelere asıldı.

Şehit Piyade Üsteğmen Tarık KOÇOĞLU kimdir?

Şehit Piyade Üsteğmen Tarık KOÇOĞLU (2009-10) 25 Eylül 1986 tarihinde Kayseri ilinde doğmuştur.



Şehit Piyade Üsteğmen Tarık KOÇOĞLU (2009-10) 2010 yılında P.Okl.Öğr. ve Kurs A.Sb.Kurs Tb.K.lığı (İstanbul) emrinde kursiyer subay eğitimini tamamlamasına müteakip, 2010 - 2015 yılları arasında 66'ncı Mknz.P.(Barış Gücü) Tug.K.Yrd. 2'nci Mknz.P.Tb.K.lığı(İstanbul) emrinde, görev yapmış ve 2015 yılı genel atamaları ile 4'üncü Komd.Tug. 1'inci Komd.Tb.K.lığı (Tunceli) emrine atanmıştır.

Şehit Piyade Üsteğmen Tarık KOÇOĞLU (2009-10), 08 Şubat 2017 tarihinde Fırat Kalkanı Harekati esnasında Suriye/ElBab bölgesinde ZPT Ambulansın terör örgütü mensuplarınca döşenen Mayın/EYP'ye basması sonucu şehit olmuştur.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr