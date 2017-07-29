Suriye sınırındaki yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında 2 gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
Suriye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında kalan bölgede 2 gün önce 2 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2 gün önce, Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesine yönelik saldırıları sonrası çıkan orman yangınlarının bugün sabah saatlerinde etkisi azaldı.
Suriye'de muhaliflerin kurduğu sivil savunma ekiplerinin saldırılar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangın, öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Yangında 50 hektara yakın kızılçam ormanının yanı sıra zeytin bahçeleri de zarar gördü.
Ormanlık ve dağlık alanda bulunan Lazkiye kırsalında, bu yıl, çoğunluğu saldırılar sonrası çıkan 10'un üzerinde orman yangınının meydana geldiği kaydedildi.
Sık sık meydana gelen ve Türkiye'yi tehdit eden yangınlar nedeniyle Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınır hattında hazır bekletiliyor.
Muhabir: Erdal Türkoğlu
Kaynak: AA