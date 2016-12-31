Cloudflare

Suriye sınırında zuladan 1 buçuk milyon çıktı!

Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Suriye sınırında zuladan 1 buçuk milyon çıktı!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 09:43
Bu haber 10.043 kez okundu

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tırda, cinsel uyarıcı nitelikte 492 bin adet hap ele geçirildi

Gaziantep'te Suriye'den Türkiye'ye geçirilmek istenen TIR'ın dorsesinde zulalanmış 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Karkamış Gümrük Sahasına giriş yapan A.Y. isimli şahsın idaresindeki tırda İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Narkotik Köpeği LİA tarafından yapılan aramada, aracın dorse kısmının zeminine zulalanmış vaziyette, yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lira değerinde 492 bin adet ilaç tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde zulalanmış ilaç muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

 
Etiketlersevkiyat
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!

Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal…

Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!

Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve…

CHP insanları böyle soymuştu!CHP insanları böyle soymuştu!

A Haber'de yayınlanan Unutma programında CHP'nin tek parti döneminde uygulanan…

30 dilde "Teröre Hayır" dediler!30 dilde "Teröre Hayır" dediler!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30…

Otoyol ve Boğaz Köprülerine zamOtoyol ve Boğaz Köprülerine zam

Otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en…

Köpekler boğazını parçaladıKöpekler boğazını parçaladı

Çankırı'da 12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boğazı parçalanan…

Sınırda 16 kilo patlayıcıSınırda 16 kilo patlayıcı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16…

8 İlçede daha elektrik kesintisi8 İlçede daha elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…

Taksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksinizTaksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksiniz

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme…