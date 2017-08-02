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Suriye sınırında terör operasyonu: 2 tutuklama

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:59
Suriye sınırında terör operasyonu: 2 tutuklama

Kilis'te gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

19 Temmuz'da Kilis sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:59
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. PKK
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Kilis
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