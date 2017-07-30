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Suriye sınırında sığınmacılara saldıran askerler gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanlığından, "Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:15
Suriye sınırında sığınmacılara saldıran askerler gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma günü Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bazı Suriyelilerle güvenlik güçleri arasında yaşananlara ilişkin görüntüler hatırlatıldı.

Askerlerin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasının ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:15
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Genelkurmay Başkanlığı
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