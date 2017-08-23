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Suriye sınırında patlama, Türk mühendis hayatını kaybetti

Kilis’te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:39
Suriye sınırında patlama, Türk mühendis hayatını kaybetti

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi.

Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti.

Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan hayatını kaybetti.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep’te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan'ın naaşı, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:39
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