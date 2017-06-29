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Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi

Suriye sınırında bazı bölgelerde 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:06
Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada “2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 26 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de başlayıp, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 26 Haziran 2017 - 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır“ denildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:06
  1. Suriye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Gaziantep
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