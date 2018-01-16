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Suriye sınırında önemli gelişme: Obüsler yola çıktı

Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy yola çıktı.

16 Ocak 2018 Salı 13:34
Suriye sınırında önemli gelişme: Obüsler yola çıktı

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy, geceyi Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda geçirdi. Sabah saatlerinde 40 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere polis eskortu eşliğinden yola çıktı.

Askeri çekicilere yüklü tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleri ile mühimmat yüklü 40 araçlık konvoyun, sınır hattındaki Hatay'a konuşlandırılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:34
  1. Suriye
  2. hatay
  3. obüs
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