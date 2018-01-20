Suriye sınırında kritik gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Fırat Kalkanı bölgesinden 3 ayrı konvoy ile geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrın sınırına sevk edildi.

Onlarca otobüs, çekici ve araçlar ile son yılların en büyük sevkiyatı Afrin sınırına Kilis üzerinden sevk edildi.

Elbeyli ilçesinden hareket eden konvoylar, Kilis çevreyolunu takip ederek, Kilis-Hatay karayolu üzerinden Afrın sırına hareket etti.