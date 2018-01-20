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Suriye sınırında kritik gelişme!

Fırat Kalkanı Bölgesinden binlerce Özgür Suriye Ordusu askeri ile Mehmetçik geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrin sınırına sevk edildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
Suriye sınırında kritik gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Fırat Kalkanı bölgesinden 3 ayrı konvoy ile geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Afrın sınırına sevk edildi.
Onlarca otobüs, çekici ve araçlar ile son yılların en büyük sevkiyatı Afrin sınırına Kilis üzerinden sevk edildi.

Elbeyli ilçesinden hareket eden konvoylar, Kilis çevreyolunu takip ederek, Kilis-Hatay karayolu üzerinden Afrın sırına hareket etti.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Fırat Kalkanı
  4. Hatay’ın Afrın sınırı
  5. Kilis-Hatay karayolu
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