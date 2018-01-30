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Suriye sınırında dikkat çeken pankart: Gidin söyleyin...

Hatay'ın sınırındaki Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e destek olmak amacıyla çok anlamlı bir pankart astı.

30 Ocak 2018 Salı 14:25
Suriye sınırında dikkat çeken pankart: Gidin söyleyin...

Hatay'ın sınırındaki Davutpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e destek olmak amacıyla çok anlamlı bir pankart astı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 11'nci gününe gelirken, terör örgütü mensupları da zaman zaman Cinderese köyünden sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket saldırıları yapmaya devam ediyor. Mehmetçik'in abluka altına aldığı Cinderese köyüne obüs ve top atışları yapılırken, karadan da askeri araçlar bölgeye müdahalede bulunuyor. Cinderese Köyü'nün karşısında bulunan Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da Mehmetçik'e moral vermek için mahalledeki evleri Türk bayraklarıyla donattı. Vatandaşlar sınıra sıfır noktada bulunan bir eve de Türk bayrağının astı.

"YA VATAN SEVERSİN YA VATAN HAİNİ"

Zeytin Dalı Harekatı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne destek verdiklerini kaydeden Şanverdi, "Arap kökenliyim, babam Türkçe konuşmayı bile bilmez ama Türk bayrağı altında doğduk, Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Bu bayrağı çocuklarımıza devrediyoruz. Bu bayrağı Türk vatandaşı olarak ben dalgalandırmayacaksam kim dalgalandıracak? 'O partidensin, şu ırktansın, bu dindensin' beni bağlamaz. Ayrıştığımız nokta şudur, ya vatan seversindir ya da vatan hainisindir. Kimden olduğun hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

"1 HAFTAYA KALMAZ AFRİN DÜŞECEK"

Bölgedeki bombardıman ve çatışmalardan da kesinlikle etkilenmediklerine vurgu yapan Bekir Şanverdi, şunları söyledi:

"Günlük yaşantımıza devam ediyoruz, herhangi bir değişim söz konusu olamaz. Bunların olması gerekiyor ki yapılıyor. Devletimizin doğru karar aldığını düşünüyoruz ve arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu topraklara girmese Ortadoğu'ya girişimiz kesilecektir. İnşallah yakın bir zamanda, aldığımız bilgilere göre 1 haftaya kalmaz Afrin düşecek ve inşallah temennim odur ki bu harekat burada durmamalı. Kılıç kınından çıktı. Oradaki kardeşlerimizin hatta hayvanların bile özgürce dolaşabileceği bir ortam sağlamalı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:25
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. PYD
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