Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu iki kişi tutuklandı.Akçakale Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, sınır hattındaki Yalınlı Mahallesi yakınlarında teröristlerin bulunduğu tespit edildi.Bunun üzerine sınır hattında operasyon düzenleyen ekipler, Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi Uday Hüseyin ve Hasan el-Hezel'i gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.