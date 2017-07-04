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Suriye sınırında 'canlı bomba' düzeneğiyle enselendi

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan Suriye uyruklu gözaltına alındı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:03
Suriye sınırında 'canlı bomba' düzeneğiyle enselendi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırında çantasında  "canlı bomba" düzeneği bulunan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi  Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kişiyi yakaladı.

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen K.A'nın çantasında arama yapan  ekipler, "canlı bomba" düzeneği ele geçirdi.Gözaltına alınan zanlının,  "bombalı saldırı hazırlığındaki terörist  mi" olduğu ya da "terör örgütlerine kuryelik mi" yaptığının araştırıldığı  belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:03
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  2. Hatay
  3. Yayladağı
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