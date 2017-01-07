Suriye sınırında 5 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Rasulayn kasabasından Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 terörist güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Suriye sınırında 5 terörist yakalandı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 23:06
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn kasabasından Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerden 2'sinin, terör örgütü PKK/PYD'nin Rasulayn'daki kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye'de eylem yapmayı planladığı belirlendi.

 
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