Suriye sınırında 15 Temmuz’u anma etkinlikleri

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ceylanpınar’da İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programların ilk gününde teröre kurban giden şehit mezarları ziyaret edildi. Burada bir açıklama yapan İlçe kaymakamı Ahmet Karatepe, "Bizler aziz şehitlerimizin neden şehit olduklarını asla unutmuyoruz. Bizler de birer şehit adayıyız. Allah son nefeste bize şehadeti nasip eylesin. Onların aziz hatıralarına layık bir hayat sürmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Menderes Atilla da vatan uğruna can vermiş bütün şehitlere rahmet diledi. Vatan topraklarında rahat yaşamanın şehitlerin kanlarıyla mümkün olduğunu ifade eden Atilla, "Vatan evlatları 15 Temmuz darbe girişiminde şehadet şerbetini içtiler. Bu vatanı kendi canları pahasına korudular. Bizler şehitlerimize her zaman minnet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Mezarlık ziyaretinin ardından 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla ve kurum amirleri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette İlçe Müftüsü Üsame Anlağan Kur’an okuyarak dua etti. Kaymakam Ahmet Karatepe, şehit ailelerinin şehitlerin yadigarları olduğunu söyleyerek, "Sizler bu ülke için yakınlarınızı feda ettiniz. Bu ülke ve bu millet size minnettar" dedi. Ziyaretin ardından Zahiriye Camisi’ne geçildi. Öğle namazının ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okundu. Program İlçe Müftüsü Üsame Anlağan’ın yaptığı dua ve ikramla son buldu.