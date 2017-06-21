Suriye sınırına konuşlandı!
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü TIR'lar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.21 Haziran 2017 Çarşamba 23:22
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak obüs yüklü TIR'lar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar gönderildi.
Çeşitli birliklerden gönderilen 4'ü obüs yüklü TIR'dan oluşan 11 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.