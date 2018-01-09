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Suriye resmi haber ajansı duyurdu... Terör devletine büyük şok

Suriye, İsrail'in saldırı sırasında hava savunma sistemleriyle İsrail'e ait bir uçağın vurulduğunu açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 11:36
Suriye resmi haber ajansı duyurdu... Terör devletine büyük şok

İsrail merkezli Haaretz gazetsinin haberine göre, İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

"İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAĞINI VURDUK"

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir uçağı vurduğunu ve yine İsrail'den fırlatılan füzeleri imha ettiğini açıkladı.

Lübnan olaydan önce İsrail'e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

SANA'daki açıklamaya göre İsrail jetleri ilk önce Lübnan hava sahasından füzeler fırlattı. Uçaklarından birinin vurulmasının ardından da Golan Tepeleri’nden saldırı düzenledi ama bu füzeler Suriye ordusu tarafından imha edildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:36
  1. İsrail
  2. Suriye
  3. Şam
  4. Lübnan
  • AhmetAhmet18 dk önce
    Yalaaan
  • Haa şöyle Haa şöyle 19 dk önce
    Haa şöyle, şimdiye kadar halkını bombalayacağına israil gavuruyla mücadele etseydin.....
  • mehmetmehmet39 dk önce
    Merak ediyorum israil suriyeyi vuruyor rusyadan tık yok niçin acana türkiye pkk yok etmek için ugraşırken rusya ordan burnunu çıkarıyor buda gösteriyorki gavurdan hiç bir zamanyardım beklemeyin ve onlara güvenmeyin...
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